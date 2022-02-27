Легендарный футболист выразил слова поддержки соотечественникам в тяжелое время.

Легендарный в прошлом футболист, бывший главный тренер национальной сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко обратился к армии, президенту и украинскому народу, которые защищают страну от вторжения российских войск.

Шевченко рассказал, что он находится в Лондоне, но его семья и близкие находятся сейчас в Украине.

"Я нахожусь в Лондоне, но моя мама, моя семья и близкие, мой народ, все находятся в Украине, я переживаю очень сильно.

Родители, мама и сестра под Киевом. Все нормально, но то, что происходит - это ужас. Я просто хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей доблестной украинской армии, президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня. Все делают для того, чтобы мы выстояли в этот момент. Вы - мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.

В Лондоне проходит много протестов. Общаемся на уровне правительства, чтобы организовать ту помощь, которая сейчас необходима, делаем все возможное", - приводит слова Шевченко Sport.ua.

Ранее слова поддержки украинскому народу высказали многие известные спортсмены из Украины и всего мира. Так, известный гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель осудил действия РФ и заявил, что намерен бойкотировать этап Ф1 в России. Также свою поддержку выразили: легенда бокса Леннокс Льюис, теннисистка Элина Свитолина, футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко и многие другие.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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