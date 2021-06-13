Олег Смалийчук эмоционально прокомментировал разгромное поражение российской сборной.

Президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук прокомментировал разгромную победу сборной Бельгии над Россией в 1-м туре Евро-2020.

Своими эмоциями Смалийчук поделился с YouTube-каналом "Брутальный футбол".

"Вы*бали москалей, что еще может быть лучше?", - сказал Смалийчук.

"Я надеюсь, что Россия сыграет так, чтобы мы с ними встретились. Россия не выйдет из группы? Ну, пусть ищут второго шанса. Мы-то выйдем точно", - добавил он.

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Смалийчук также ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что говорят в эфире российских телеканалов:

"Я не знаю, кто и что говорит. Я всяких мышей даже не смотрю. Я с президентом "Руха" Григорием Козловским смотрел футбол (Бельгия - Россия, - Прим.), нас объединяет ненависть к москалям. Это самое главное".

"Примирение с президентом "Руха"? Когда у нас есть общий враг, мы всегда будем вместе и будем против этого врага".

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Бельгия - Россия: итоги матча

Сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила сборную России со счетом 3:0. Дублем отличился Ромелу Лукаку, еще один гол на счету Тома Менье.

После этого матча Бельгия возглавила группу В вместе с Финляндией, у которой также 3 очка, а Россия расположилась на последнем месте.

Напомним, в фан-зоне Евро-2020 во Львове за каждый гол в ворота сборной России в этом матче наливали по 100 бесплатных бокалов пива.

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Автор: Антон Дударь