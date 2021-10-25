В субботу, 24 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Италии "Аталанта" играла против "Удинезе". Матч завершился вничью 1:1.
Единственный гол "Аталанты" в этом противостоянии забил Руслан Малиновский. Этот мяч стал для украинского хавбека 11-м из-за пределов штрафной с момента его дебюта в Серии А в сезоне 19/20 и по этому показателю Малиновский занимает второе место среди всех представителей топ-5 чемпионатов, сообщает статистический портал OptaPaolo.
Читайте такжеРоналду отметился грязным поступком во время матча МЮ - Ливерпуль (фото, видео)Отмечается, что только форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси с сезона 2019/20 забил больше голов ударами с дальней дистанции, чем Руслан Малиновский. В активе аргентинского нападающего 17 мячей за этот промежуток времени.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу Руслан Малиновский сыграл 9 матчей за "Аталанту", отметившись при этом 2 забитыми голами и одним ассистом. Также на счету украинца три матча за "бергамасков" в Лиге чемпионов, результативными действиями не отличался.
Напомним, ранее сообщалось, что Александр Петраков планирует вызвать Малиновского на заключительный матч сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины
- И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.
- Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.
- Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.
- В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.
- 4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.