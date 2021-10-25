Руслан Малиновский продолжает забивать в чемпионате Италии.

В субботу, 24 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Италии "Аталанта" играла против "Удинезе". Матч завершился вничью 1:1.

Единственный гол "Аталанты" в этом противостоянии забил Руслан Малиновский. Этот мяч стал для украинского хавбека 11-м из-за пределов штрафной с момента его дебюта в Серии А в сезоне 19/20 и по этому показателю Малиновский занимает второе место среди всех представителей топ-5 чемпионатов, сообщает статистический портал OptaPaolo.

Читайте такжеРоналду отметился грязным поступком во время матча МЮ - Ливерпуль (фото, видео)Отмечается, что только форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси с сезона 2019/20 забил больше голов ударами с дальней дистанции, чем Руслан Малиновский. В активе аргентинского нападающего 17 мячей за этот промежуток времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии по футболу Руслан Малиновский сыграл 9 матчей за "Аталанту", отметившись при этом 2 забитыми голами и одним ассистом. Также на счету украинца три матча за "бергамасков" в Лиге чемпионов, результативными действиями не отличался.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Петраков планирует вызвать Малиновского на заключительный матч сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Владимир Медяник