Команда Карло Анчелотти уступила "Эспаньолу".

Мадридский "Реал" в восьмом туре чемпионата Испании по футболу на выезде проиграл "Эспаньолу".

"Сливочные" дважды пропустили за первый час игры, а ответить смогли лишь точным ударом Карима Бензема.

Для "Реала" это второе поражение подряд после сенсации в матче Лиги чемпионов против "Шерифа". В чемпионате Испании мадридцы не могут выиграть в двух турах подряд - ранее они сыграли вничью с "Вильярреалом".

"Эспаньол" - "Реал" - 2:1

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Голы: Де Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Гомес, Педроса, Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Эмбарба (Ву Лэй, 65)

"Реал": Куртуа, Васкес, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72)

Видео голов

Чемпионат Испании: положение команд

После восьми туров "Реал" лидирует в чемпионате, набрав 17 очков. Такое же количество очков у мадридского "Атлетико".

В топ-четверку также входят "Реал Сосьедад" (17 очков) и "Севилья" (14 очков после шести игр).

"Эспаньол" набрал 9 очков и идет 13-м.

Автор: Антон Дударь