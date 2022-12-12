Халид Аль-Мисслам работал фотокорреспондентом на чемпионате мира в Катаре.

На ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре, скончался фотокорреспондент Халид аль-Мисслам.

Обстоятельства и причины смерти пока не известны. Сообщается лишь, что он "внезапно умер во время освещения чемпионата мира".

"Аль-Мисслам, катарец, внезапно умер во время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Мы верим в милость и прощение Аллаха для него и выражаем глубочайшие соболезнования его семье", - информирует катарское издание The Gulf Times.

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Халид аль-Мисслам был сотрудником катарского телеканала Al Kass. Пресс-служба телеканала уже подтвердила факт смерти журналиста. СМИ пообещало вскоре обнародовать детали и причины смерти журналиста.

Стоит отметить, что это уже второй случай гибели журналиста на ЧМ-2022 за неделю.

Ранее в пресс-центре стадиона "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил на матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной умер известный американский журналист Грант Уол.

В дополнительное время игры у 48-летнего репортера канала CBS случилась острая реакция на стресс. Его экстренно госпитализировали в больницу, где врачи не сумели спасти ему жизнь.

Его брат, Эрик Уол, подозревает, что представителя СМИ убили за поддержку ЛГБТ-сообщества.

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