Грант Уол публично поддерживал ЛГБТ-сообщество.

Во время четвертьфинального поединка чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины ушел из жизни американский журналист Грант Уол.

Как пишет издание The New York Times, 48-летний Уол смотрел матч в прессцентре стадиона "Лусаил". Во время просмотра игры журналист потерял сознание якобы как от перенапряжения и стресса.

Гранту немедленно вызвали скорую помощь, медики боролись за его жизнь, но он умер во время транспортировки в госпиталь.

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"Ему была оказана неотложная медицинская помощь на месте. Также врачи делали все возможное по дороге в больницу. Мы поддерживаем связь с посольством США и местными властями, чтобы убедиться, что процесс репатриации тела отвечает пожеланиям семьи", – прокомментировали трагическое событие такими словами в оргкомитете ЧМ-2022, при этом причину смерти не указали.

Сам журналист недавно заявлял, что подхватил в Катаре бронхит. Но брат Гранта, Эрик Уол, подозревает, что это была не просто внезапная смерть, а убийство.

Дело в том, что Грант в Катаре надевал футболку с флагом радуги, чтобы поддержать своего брата-гея.

"Я – гей, и именно поэтому он надел радужную футболку на чемпионате мира. Мой брат был здоров. Он говорил мне, что ему угрожали смертью. Я не верю в то, что мой брат просто умер. Я считаю, что его убили, и умоляю о помощи", – со слезами сказал Эрик в видеообращении.

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