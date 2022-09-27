Александр Усик верит в победу сборной Украины в игре с Шотландией.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который накануне побывал в расположении сборной Украины, прокомментировал свой визит к национальной команде перед решающим матчем Лиги наций против Шотландии.

Звездный боксер выразил надежду, что украинские футболисты справятся с задачей и одержат победу в очень важном поединке.

"Был в Киеве, общался с президентом УАФ, знал, что 27 сентября будет игра. Приехал сюда к детям, взял их с собой. Взял сыновей, чтобы попутешествовать с ними, они скучают, но все нормально. Старшему очень нравится, потому что он занимается футболом, у младшего один футболист, которого он знает - Роналду, но сборную Украины тоже знает.

Видео дня

Всегда приятно наблюдать за тренировками, тем более сборной Украины. Очень круто, наблюдаю за рабочими моментами, в раздевалке, как ребята общаются и шутят, мне нравится.

Матч с Шотландией - решающий для сборной Украины, все ребята заряжены. Общался с тренером, наши футболисты будут отдавать на поле все, что у них есть. Дай Бог, чтобы победа была за нами. Жду, чтобы наши ребята хорошо сыграли и победили", - приводит слова Усика УАФ.

Напомним, матч Украина - Шотландия пройдет в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Обслужит эту встречу греческий судья Анастасиос Сидиропулос.

После пяти туров группового этапа Лиги наций в активе сборной Украины 10 набранных очков. Команда Петракова идет на второй позиции в группе 1 дивизиона В, отставая от Шотландии на два очка.

Таким образом, сборной Украины нужно обязательно выигрывать у Шотландии, чтобы занять первое место и завоевать путевку в дивизион А Лиги наций.

Вас также могут заинтересовать новости: