Трубин недавно снова прибавил в стоимости.

Голкипер сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в двойку самых дорогих вратарей мира в возрасте до 21 года. Как отмечается на сайте Transfermarkt, украинец делит первую строчку со старцем ворот "Саутгемптона" Гэвином Базуну.

Обоих голкиперов аналитический портал оценил в 18 миллионов евро. Если брать во внимание всех вратарей мира, то Трубин и Базуну входят в топ-25 этого рейтинга.

Недавно украинец подорожал в цене на 64%: его предыдущая стоимость составляла 11 млн евро. Трансферная стоимость Трубина регулярно поднимается с апреля 2020-го. Тогда, в 18-летнем возрасте, он стоил 350 тысяч евро.

Видео дня

В рейтинге самых дорогих украинских футболистов Анатолий делит пятую строчку с Русланом Малиновским, Николаем Матвиенко и Ильей Забарным (у всех по 18 млн евро). Впереди находятся Михаил Мудрик (60 млн), Александр Зинченко (40 млн), Виктор Цыганков (22 млн) и Виталий Миколенко (22 млн). Трубин и Матвиенко являются самыми дорогими представителями УПЛ.

В этом сезоне на счету Анатолия 26 матчей, в том числе 10 – в еврокубках (шесть в ЛЧ, четыре – ЛЕ). Всего он пропустил 33 гола.

Недавно Трубин также сыграл и в составе сборной Украины. Голкипер принял участие в матчи сине-желтых против сборной Англии в рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024.

Вас также могут заинтересовать новости: