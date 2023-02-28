Победу "горнякам" принесли два гола Сикана и мячи Степаненко и Судакова.

Во вторник, 28 февраля, состоялся перенесенный поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" встречался с "Минаем".

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась разгромной победой "горняков" со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт на 8-й минуте - с передачи Георгия Судакова гол забил Тарас Степаненко. На 15-й минуте Даниил Сикан удвоил преимущество "горняков", забив после передачи Николая Матвиенко.

На 31-й минуте хавбек "Миная" Назарий Воробчак не без помощи курьезной ошибки Анатолия Трубина отквитал один мяч. За пять минут до завершения первого тайма Георгий Судаков реализовал пенальти и вернул "Шахтеру" преимущество в два гола.

Во втором тайме был забит только один мяч - на 60-й минуте Даниил Сикан оформил дубль в этой игре, установив финальный счет на табло.

"Минай" - "Шахтер" - 1:4

Голы: Воробчак, 31 - Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40

"Минай": Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Рогозинский (Мельник, 46), Витенчук, Воробчак (Голуб, 46), Байдал (Шишка, 46), Твердохлеб (Паламар, 74), Гечев, Вишневский (Колесник, 79)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий (Топалов, 61), Матвиенко, Степаненко (Назарина, 67), Зубков (Гочолеишвили, 61), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79), Сикан (Келси, 62)

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" до двух очков. У коллектива Игора Йовичевича на данный момент 33 очка, а у "Днепра-1" 35 баллов. "Минай" идет на тринадцатой строчке с тринадцатью очками в активе.

В следующем туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Металлиста 1925" 5 марта, а "Минай" померяется силами с ФК "Львов". Эта игра состоится 6 марта.

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