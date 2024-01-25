Голкипер отмечает, что выиграл, прежде всего, в футбольном плане.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин ушел от ответа на вопрос о зарплате в своем нынешнем клубе-гранде чемпионата Португалии лиссабонской "Бенфике". Об этом сообщает "Украинский футбол".

На вопрос: "Вы выиграли в деньгах по сравнению с Украиной?" игрок ответил:

"Я выиграл, прежде всего, в футбольном плане – в новых впечатлениях и опыте, в новых спортивных вызовах, в той атмосфере, которой пока нет в Украине не по вине футболистов или болельщиков, а из-за войны, развязанной страной-агрессором… А все другое имеет не так много значения, как может показаться со стороны", - добавил вратарь.

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Любопытно, что ранее издание Capology уже публиковало информацию, согласно которой Анатолий Трубин зарабатывает в "Бенфике" 3,85 млн. евро в год.

Воспитанник футбольной академии донецкого "Шахтера" и бывший игрок "горняков" Анатолий Трубин подписал контракт с "Бенфикой" 10 августа 2023 года. Контракт рассчитан на 5 лет, португальский клуб заплатил 10 миллионов евро, плюс бонусами 1 миллион, в зависимости от успехов команды. Кроме того, "Шахтер" получит 40 процентов от суммы последующей перепродажи вратаря.

На данный момент, в сезоне 2023/24 Трубин провел 14 матчей в составе "Бенфики", в которых пропустил 6 голов. Команда украинского вратаря занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего "Спортинга" на 1 очко.

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