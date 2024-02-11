Мадридский "Реал" разгромил "Жирону" и оторвался от каталонцев на 5 очков в турнирной таблице.

В субботу, 10 февраля, мадридский "Реал" разгромил "Жирону" в центральном поединке 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над командой его соотечественников Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

"Мы доминировали всю игру. Результат говорит сам за себя. Мы должны продолжать в том же духе. "Жирона" провела впечатляющий сезон, они играют очень хорошо, против них тяжело играть. Эта игра сложилась в нашу пользу, но каталонцы хорошо играли к этому моменту сезона.

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Последние минуты прошлого матча против "Атлетико", где мы потеряли победу, повлияли на нашу игру. Команда проанализировала все, мы были сильнее.

Я чувствую себя хорошо, работаю, делаю шаги вперед и наслаждаюсь Мадридом, стадионом, всем", - приводит слова Лунина DefensaCentral.

Отметим, что именно Андрей Лунин защищал ворота "Реала" в игре против "Жироны". Украинцу удалось сохранить свои ворота "сухими", а его команда выиграла со счетом 4:0.

В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" уже 12 матчей в рамках чемпионата Испании, 6 из них - "сухие".

Добавим, что "Реал" единолично лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "сливочных" 61 набранное очко. "Жирона", идущая второй, имеет на пять баллов меньше.

В следующем туре испанского первенства "Реал" сыграет на выезде против "Райо Вальекано". Матч состоится 18 февраля.

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