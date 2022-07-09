Игорь Беневенуто выбрал профессию футбольного судьи, чтобы скрыть ориентацию.

Бразильский рефери Игорь Беневенуто совершил каминг-аут. Он стал первым арбитром ФИФА, который откровенно рассказал свою историю.

"Футбол был мужским делом, и я с самого начала знал, что я гей. Не было более идеального места, чтобы скрыть свою ориентацию. Игра в футбол не была постоянным вариантом, поэтому я выбрал единственный возможный путь – стать арбитром.

Мне 41 год, и 23 года я посвятил работе арбитра. До сегодняшнего дня я никогда не был настоящим. Геи привыкли не быть собой.‎

Мы приглушаем себя, чтобы не разочаровать ожидания гетеро мира. Всю свою жизнь я жертвовал собой, чтобы защититься от физического и эмоционального насилия гомофобии. Я вошел в одну из самых враждебных сред для гомосексуалиста. Поэтому я говорю, что ненавидел футбол.

Деятельность арбитра дает мне необходимую силу. Выбрал ли я ее, чтобы скрыть свою ориентацию? Да. Но все значительно глобальнее. Речь идет о фигуре, силе, мужестве. В мире футбола много гомосексуалистов. Есть арбитры, игроки, тренеры, женатые, с детьми, в разводе, с двойной жизнью. Есть все. Мы существуем и заслуживаем право говорить об этом и нормально жить", – сказал Беневенуто для Globo.com.

Ранее экс-игрок сборной Украины поддержал первого в истории футболиста, сделавшего каминг-аут.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин грубо высказался о ЛГБТ и его организация FARE призвала наказать.

Вас также могут заинтересовать новости: