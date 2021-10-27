Евгений Левченко респектирует австралийцу Джошу Кавалло.

Полузащитник австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло заявил, что он гей.

Каминг-аут 21-летний австралиец сделал, написав текст в своем Twitter.

"С гордостью публично сообщаю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим более шести лет, и я рад, что могу положить этому конец. В детстве мне всегда приходилось скрывать это, потому что я стеснялся. Стеснялся, что никогда не смогу заниматься любимым делом и быть геем. Не будучи открытым футболистом-геем, мне пришлось научиться скрывать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста. Я знаю, что есть и другие игроки, живущие в тишине. Я хочу помочь изменить это, чтобы показать, что каждый заслуживает право быть самим собой", - написал текст Кавалло.

Sky Sports отметили, что Кавалло - единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов в настоящее время.

Известный экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на каминг-аут:

"Полностью поддерживаю твое решение. Очень храбро с твоей стороны. Уважение", - написал Левченко у себя в Twitter.

Интересно, что последний сезон на профессиональном уровне Левченко провел именно в клубе Кавалло - "Аделаиде Юнайтед".

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Автор: Артем Будрин