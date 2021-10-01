Никита Яремчук - "главный болельщик" украинского форварда Романа Яремчука.

Нападающего сборной Украины Романа Яремчука в матче группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Барселона" на трибунах "Эштадиу Да Луш" поддерживал сын Никита.

Супруга футболиста Кристина разместила фото и видео в Instagram-stories.

"Главный болельщик", - написала она.

По ее словам, двухлетний Никита впервые посетил футбольный матч. Он был одет в футболку "Бенфики" с надписью Nikita и номером 2.

На видео можно увидеть, как малыш радовался одному из голов "Бенфики".

Также есть фото.

Роман Яремчук в матче "Бенфика" - "Барселона" отыграл 75 минут. Он не смог забить, но поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, а также вынудил заработать желтую карточку защитника "Барселоны" Жерара Пике, который из-за этого был заменен уже на 33-й минуте.

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Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"

Автор: Антон Дударь