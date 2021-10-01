Нападающего сборной Украины Романа Яремчука в матче группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Барселона" на трибунах "Эштадиу Да Луш" поддерживал сын Никита.
Супруга футболиста Кристина разместила фото и видео в Instagram-stories.
"Главный болельщик", - написала она.
По ее словам, двухлетний Никита впервые посетил футбольный матч. Он был одет в футболку "Бенфики" с надписью Nikita и номером 2.
На видео можно увидеть, как малыш радовался одному из голов "Бенфики".
Также есть фото.
Роман Яремчук в матче "Бенфика" - "Барселона" отыграл 75 минут. Он не смог забить, но поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, а также вынудил заработать желтую карточку защитника "Барселоны" Жерара Пике, который из-за этого был заменен уже на 33-й минуте.
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Роман Яремчук: яркий старт в "Бенфике"
- Уже в своем дебютном матче за "Бенфику" против "Спартака" Яремчук отметился действием, которое привело к голу - после его удара и рикошета мяч оказался в сетке.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- В своем первом матче в чемпионате Португалии Яремчук забил гол и отдал голевой пас и был признан лучшим игроком встречи.
- Затем украинец отдал голевой пас за "Бенфику" в матче квалификации Лиги чемпионов, а также забил после выхода на замену в чемпионате Португалии. Вскоре он оформил свой первый дубль за лиссабонцев.