Победу команде Петракова принесли голы дебютантов Мудрика и Пихаленка.

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 сыграла товарищеский матч с "Боруссией" Менхенгладбах. Поединок завершился триумфом команды Александра Петракова со счетом 2:1.

На 9-й минуте Мудрик совершил забег с центра поля, а Шапаренко, увидевший это, отдал точный пас на вингера "Шахтера". Михаил к мячу подоспел быстрее Зоммера, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

Украина праздновала не очень долго, уже через пять минут грубейшую ошибку допустил Ефим Конопля, из-за которой Носс вышел на убойную позицию и реализовал свой шанс.

Во втором тайме "сине-желтые" имели несколько отличных моментов, но забили не из самого очевидного. Пихаленок - еще один дебютант сборной - получил мяч около штрафной и пробил по воротам. Мяч прошел между ног сопернику и мимо вратаря.

Украина - Боруссия М - 2:1

Голы: Мудрик, 9, Пихаленок, 82 - Носс, 14

Украина: Бущан (Ризнык, 46), Конопля (Попов, 46), Забарный, Матвиенко, Караваев - Степаненко (Пихаленок, 75), Сидорчук, Шапаренко (Сирота, 79), Буяльский (Бондарь, 46), Мудрик (Булеца, 70), Беседин (Гармаш, 70)

Боруссия М (первый тайм): Соммер, Фридрих, Херрманн, Штиндль, Плеа, Хофманн, Гинтер, Скалли, Элведи, Носс, Рейтс

Боруссия М (второй тайм): Сиппель, Ляйнер, Бенсебаини, Элведи (Мюсель, 69), Гинтер, Нетц, Рейтс, Коне, Нойхаус, Эмболо, Беннетс

Обзор матча:

Слова главного тренера сборной Украины Александра Петракова после матча:

"Первый матч, сборная не играла полгода, я не работал полгода. Полгода не работал, началась война. Когда вышел на поле, то был словно не в своей тарелке. Но когда игра началась, то втянулся. Все хорошо, неплохой результат. У меня нет вопросов к ребятам, на этом этапе молодцы, хорошо все сделали. Ошибок очень много, будем их исправлять".

Петраков оценил дебюты Мудрика и Пихаленка, которые отметились голами.

"Контрольная игра, не нужно делать столь поспешных выводов. Не нужно хвалить ребят. Впереди у нас главная игра. Я еще подумаю, кого выставить на матч с Шотландией. Это контрольный матч, а у официальных все будет по-другому. Ребята забили, я их похвалил, двигаемся дальше", - приводит слова тренера УАФ.

Отметим, что автора первого гола сборной Украины Михаила Мудрика болельщики в голосовании выбрали лучшим футболистом матча.

Следующий матч сборная Украины сыграет 17 мая против представителя Серии А "Эмполи".

Сборная Украины: официальные игры в июне