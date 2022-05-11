Поединок с "Эмполи" запланирован на 17 мая.

Определился еще один соперник национальной сборной Украины в рамках подготовки к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает УАФ, сборная Украина сыграет против представителя итальянской Серии А "Эмполи". Матч запланирован на 17 мая.

Это означает, что украинская сборная проведет два матча за два дня, потому что на 18 мая официально подтвержден поединок с хорватской "Риекой".

Кроме того, сообщается, что между 18 мая и 1 июня, когда пройдет встреча с Шотландией, сборная Украины хочет провести еще два спарринга.

Отметим, что "Эмполи" сейчас идет на 14-м месте в чемпионате Италии по футболу и гарантировал себе прописку в элитном дивизионе.

Напомним, 11 мая сборная Украины сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах на стадионе "Боруссия Парк". Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины: официальные игры в июне

1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.

Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.

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