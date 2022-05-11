Александр Петраков рассказал о форме своих подопечных накануне первой игры сборной в этом году.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о предстоящем поединке национальной команды против немецкого клуба "Боруссия" Менхенгладбах.

Наставник "сине-желтых" поблагодарил немцев за гостеприимство и рассказал, в каком состоянии находятся его футболисты.

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"Не буду говорить свою оценку форме футболистов, но мне нравится, что никто не скулит. Оценочная форма здесь неуместна. Все идет нормально.

В Германии нас очень хорошо встретили. Я опытный человек, вижу, что все хорошо к нам относятся, здороваются, желают добра.

Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, а немцы будут мне желать добра, здороваться, счастья желать, а мои "братья" будут убивать нас. Все относятся хорошо, очень спасибо.

Вчера разговаривали с Ярмоленко. Все хорошо, пообщались, посмеялись. Андрей будет ехать с Миколенко, а Зинченко уже в отдельности. Мы каждый день общаемся с легионерами, все хорошо. 12 мая мы вышлем официальные вызовы нашим футболистам.

Футболисты чемпионата Венгрии вызваны не будут, это не секрет. Сейчас у нас есть 17 полевых игроков и играть будут все, кто может. Никаких ограничений в плане замен мы не имеем. Кривцов, Цыганков и Гуцуляк завтра точно играть не будут. Лунин? Пусть это будет интрига", - сказал Петраков.

Также Петраков отметил, что немецкая команда похожа по стилю на сборную Шотландией и этот спарринг будет полезен для его подопечных.

"Боруссия" похожа схемой, они играют 3-5-2, где-то переходят на 3-4-3. Так же играет сборная Шотландии. Было бы хорошо, если бы приехали легионеры наши, основные игроки. Но сейчас это тоже очень важно. Сыграемся, ребята все понимают. Мы им рассказываем, как играть, у нас есть время. "Боруссия" - очень хороший соперник, и играют по той же схеме, что и шотландцы", - отметил тренер.

Петраков напомнил, что украинские болельщики смогут посетить игру с "Боруссией" бесплатно. Это была инициатива принимающей стороны.

"Это было решение принимающей стороны. Ирландцы тоже предоставят две тысячи бесплатных билетов для наших болельщиков на матч Лиги наций. Это очень хорошо, ведь люди ехали с пакетами, ничего не осталось в стране. Хорошо, что они придут, поболеют за своих ребят, поддержат. Мы тоже очень благодарны руководству "Боруссии", главному тренеру, игрокам, что они согласились играть с нами этот матч и нам помочь", - резюмировал Петраков.

Поединок сборной Украины против "Боруссии" Менхенгладбах состоится 11 мая на стадионе "Боруссия Парк". Начало игры в 21:45 по киевскому времени

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