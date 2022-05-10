Национальная сборная Украины / фото УАФ

В среду, 11 мая, национальная сборная Украины проведет первый контрольный поединок в рамках тренировочного сбора в преддверии плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В Германии на стадионе "Боруссия Парк" подопечные Александра Петракова сыграют против представителя Бундеслиги - "Боруссии" Менхенгладбах. Вход на стадион для украинских болельщиков будет бесплатным. 

Сборная Украины

Национальная сборная Украины готовится к одному из самых важных этапов в своей истории. Подготовка главной команды страны проходит в очень непростых условиях. И хоть сама команда сейчас находится далеко от войны, футболистам и тренерскому штабу крайне сложно сосредоточиться только на футболе. Тем не менее, на фоне трагических событий в Украине, выход национальной сборной на ЧМ-2022 смог бы стать яркой вспышкой в это темное и страшное время для украинских граждан. Игроки сборной прекрасно это понимают и будут делать все, чтобы подарить украинцам эту радость.

фото УАФ

Свой последний матч сборная Украины сыграла 16 ноября 2021 года. Тогда подопечные Петракова одержали важнейшую победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0, которая позволила "сине-желтым" закрепиться на второй позиции в своей непростой группе отбора на Чемпионат мира.

В ноябрьском матче с Боснией Александр Петраков пошел на радикальный шаг, сменив тактическую схему. Наставник "сине-желтых" отказался от излюбленной им игры в три центральных защитника и вернул схему 4-3-3, которую ранее наигрывал Андрей Шевченко. Как итог - два качественных поединка против Боснии и Болгарии, доказавшие правильность решения нашего наставника.

Каким будет состав сборной Украины на матч с "Боруссией" Менхенгладбах? 

Пока команда Петракова тренируется не в полном составе, поскольку нет наших "легионеров", выступающих в европейских чемпионатах.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Представители УПЛ, которые прибыли на сбор национальной команды, находились в разной форме и нужно время, чтобы привести всех к общему знаменателю. Собственно по этой причине Александр Петраков и просил УАФ организовать сбор как можно раньше. Из-за войны чемпионат Украины был остановлен, многие игроки практически не тренировались, а футболисты "Шахтера" и "Динамо" лишь недавно начали полноценный тренировочный процесс и успели сыграть лишь по несколько матчей в рамках благотворительных турне. 

фото УАФ

Наиболее проблемной позицией перед игрой с "Боруссией" является правый фланг атаки. Андрей Ярмоленко пока доигрывает сезон в АПЛ, а Цыганков травмирован. Алексей Гуцуляк также имеет повреждение и вряд-ли сможет принять участие в игре с немецким коллективом, к тому же ему ближе все же левый фланг. Вероятно, на правом фланге атаки Петраков поставит Караваева. Позицию правого защитника в таком случае закроет Ефим Конопля, поскольку Тымчик пропускает сбор из-за травмы. 

Однако, есть вариант, что сборная Украины сыграет против "Боруссии" по схеме с тремя центральными защитниками. В таком случае Караваем сможет закрыть правую бровку. 

Ориентировочный состав сборной Украины: Пятов, Конопля, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Мудрик, Довбик

Боруссия М - Украина: где смотреть матч

Посмотреть первую игру национальной команды в 2022 году в прямом эфире можно будет на телеканалах "Индиго TV" и "Футбол 1", а также на сервисе oll.tv. Кроме того, трансляция будет доступна в YouTube на официальном канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Боруссия М - Украина: прогноз букмекеров на матч

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом предстоящего поединка. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,09. Ничья - 4,15. Победа немецкого клуба - 3,50.

Новая форма национальной сборной Украины

Накануне поединка против "Боруссии" Менхенгладбах президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что для сборной Украины была разработана особая форма с оригинальными элементами.

фото УНИАН

Первый элемент - уникальное изображение карты с границами в виде флагов стран, которые поддерживают нас в войне против российских оккупантов. Второй элемент - номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов, наиболее пострадавших от путинской агрессии.

"Главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! Главными составляющими нового дизайна формы является надпись – "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24.

После матчей часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе "United24", – написал Андрей Павелко в Фейсбуке

Кто исполнит гимн перед игрой Боруссия М - Украина

Гимн Украины перед матчем подопечных Александра Петракова против немецкой "Боруссии" вживую исполнит певица из Дрогобыча, лауреат международных конкурсов Кристина Соловий. Об этом сообщил официальный сайт УАФ

фото УАФ

Сборная Украины: официальные игры в июне

  • 1 июня у "сине-желтых" запланирован полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии. Победитель этого противостояния встретится с Уэльсом в финале четырьмя днями позже.
  • Кроме того, в июне сборная Украины сыграет несколько матчей в рамках Лиги наций. 8 и 14 июня команда Петракова сыграет против Ирландии, а 11 июня - против Армении.