Подопечные Александра Петракова готовятся к важному матчу отбора на ЧМ-2022 против сборной Шотландии.

В среду, 11 мая, национальная сборная Украины проведет первый контрольный поединок в рамках тренировочного сбора в преддверии плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В Германии на стадионе "Боруссия Парк" подопечные Александра Петракова сыграют против представителя Бундеслиги - "Боруссии" Менхенгладбах. Вход на стадион для украинских болельщиков будет бесплатным.

Сборная Украины

Национальная сборная Украины готовится к одному из самых важных этапов в своей истории. Подготовка главной команды страны проходит в очень непростых условиях. И хоть сама команда сейчас находится далеко от войны, футболистам и тренерскому штабу крайне сложно сосредоточиться только на футболе. Тем не менее, на фоне трагических событий в Украине, выход национальной сборной на ЧМ-2022 смог бы стать яркой вспышкой в это темное и страшное время для украинских граждан. Игроки сборной прекрасно это понимают и будут делать все, чтобы подарить украинцам эту радость.

Свой последний матч сборная Украины сыграла 16 ноября 2021 года. Тогда подопечные Петракова одержали важнейшую победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0, которая позволила "сине-желтым" закрепиться на второй позиции в своей непростой группе отбора на Чемпионат мира.

В ноябрьском матче с Боснией Александр Петраков пошел на радикальный шаг, сменив тактическую схему. Наставник "сине-желтых" отказался от излюбленной им игры в три центральных защитника и вернул схему 4-3-3, которую ранее наигрывал Андрей Шевченко. Как итог - два качественных поединка против Боснии и Болгарии, доказавшие правильность решения нашего наставника.

Каким будет состав сборной Украины на матч с "Боруссией" Менхенгладбах?

Пока команда Петракова тренируется не в полном составе, поскольку нет наших "легионеров", выступающих в европейских чемпионатах.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Представители УПЛ, которые прибыли на сбор национальной команды, находились в разной форме и нужно время, чтобы привести всех к общему знаменателю. Собственно по этой причине Александр Петраков и просил УАФ организовать сбор как можно раньше. Из-за войны чемпионат Украины был остановлен, многие игроки практически не тренировались, а футболисты "Шахтера" и "Динамо" лишь недавно начали полноценный тренировочный процесс и успели сыграть лишь по несколько матчей в рамках благотворительных турне.

Наиболее проблемной позицией перед игрой с "Боруссией" является правый фланг атаки. Андрей Ярмоленко пока доигрывает сезон в АПЛ, а Цыганков травмирован. Алексей Гуцуляк также имеет повреждение и вряд-ли сможет принять участие в игре с немецким коллективом, к тому же ему ближе все же левый фланг. Вероятно, на правом фланге атаки Петраков поставит Караваева. Позицию правого защитника в таком случае закроет Ефим Конопля, поскольку Тымчик пропускает сбор из-за травмы.

Однако, есть вариант, что сборная Украины сыграет против "Боруссии" по схеме с тремя центральными защитниками. В таком случае Караваем сможет закрыть правую бровку.

Ориентировочный состав сборной Украины: Пятов, Конопля, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Мудрик, Довбик

Боруссия М - Украина: где смотреть матч

Посмотреть первую игру национальной команды в 2022 году в прямом эфире можно будет на телеканалах "Индиго TV" и "Футбол 1", а также на сервисе oll.tv. Кроме того, трансляция будет доступна в YouTube на официальном канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Боруссия М - Украина: прогноз букмекеров на матч

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом предстоящего поединка. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,09. Ничья - 4,15. Победа немецкого клуба - 3,50.

Новая форма национальной сборной Украины

Накануне поединка против "Боруссии" Менхенгладбах президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что для сборной Украины была разработана особая форма с оригинальными элементами.

Первый элемент - уникальное изображение карты с границами в виде флагов стран, которые поддерживают нас в войне против российских оккупантов. Второй элемент - номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов, наиболее пострадавших от путинской агрессии.

"Главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! Главными составляющими нового дизайна формы является надпись – "United for Ukraine" и шеврон с графикой платформы U24.

После матчей часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе "United24", – написал Андрей Павелко в Фейсбуке.

Кто исполнит гимн перед игрой Боруссия М - Украина

Гимн Украины перед матчем подопечных Александра Петракова против немецкой "Боруссии" вживую исполнит певица из Дрогобыча, лауреат международных конкурсов Кристина Соловий. Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

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