Михаил Мудрик впечатлил своей игрой скаутов мадридского "Реала".

Футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Михаил Мудрик попал в сферу интересов действующего победителя Лиги чемпионов -испанского "Реала".

Как сообщает издание DefensaCentral, 21-летний вингер впечатлил скаутов мадридского гранда своей игрой в стартовых двух турах группового турнира Лиги чемпионов.

По сведениям источника, мадридский клуб оценит вероятность подписания Мудрика после очных поединков с "горняками", которые состоятся 5 и 11 октября.

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Добавим, что в летнее трансферное окно Михаилом Мудриком интересовались английские клубы "Арсенал", "Эвертон" и "Брентфорд", а также немецкий "Байер" и французская "Ницца".

Действующее соглашение Мудрика с "Шахтером" действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает талантливого футболиста в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик отличился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами в пяти матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал, что английский "Эвертон", цвета которого защищает Виталий Миколенко, рассматривает вариант с трансфером Мудрика в зимнее трансферное окно.

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