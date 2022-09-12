Михаил Мудрик пользуется спросом в английском чемпионате.

Английский "Эвертон" сохраняет интерес к талантливому вингеру донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаилу Мудрику.

Как сообщает издание Liverpool Echo, "ириски" попытаются подписать одного из лидеров "горняков" ближайшей зимой.

Позиция вингера является проблемной для "Эвертона" и клуб активно ищет усиление. Источник отмечает, что если сделку по Мудрику не удастся совершить, то ливерпульский клуб попробует подписать вингера венгерского "Ференцвароша" Адама Траоре, который ранее защищал цвета "Шерифа".

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Напомним, этим летом интерес к Мудрику проявляли лондонский "Арсенал" и "Брентфорд". Однако "Шахтер" хотел выручить за трансфер своего главного таланта не меньше 50 миллионов евро, в то время когда "Брентфорд" готов был заплатить 30 миллионов.

Также украинским футболистом интересовался "Байер". Мудрик был готов подписать контракт с "фармацевтами", но немецкому клубу не удалось договориться о сумме трансфера с "горняками".

В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл 4 матча за "Шахтер" и забил 1 гол при 3 результативных передачах.

Михаил Мудрик: карьера

Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".

Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 30 матчей, в которых забил три гола и отдал 12 результативных передач.

Контракт Мудрика с "Шахтером" рассчитан до конца 2026 года.

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