Криштиану Роналду взял себе "семерку", под которой перед этим выступал другой футболист.

Звездный нападающий Криштиану Роналду, который вернулся в "Манчестер Юнайтед", будет выступать под своим любимым номером "7".

Об этом сообщается на официальном сайте "МЮ".

До прихода Роналду в футболке с №7 в "МЮ" играл нападающий Эдинсон Кавани, но он согласился отдать португальцу "семерку", а сам взял себе №21, под которым выступает за сборную Уругвая.

Роналду поблагодарил Кавани:

"Я не был уверен, что будет возможность снова получить седьмой номер в "Манчестер Юнайтед", так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест".

Отметим, что Роналду уже выступал под "семеркой" во время своего первого пребывания в "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Роналду в "МЮ"

27 августа Роналду попрощался с одноклубниками по "Ювентусу" и покинул Турин. В этот же день "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Юве" по трансферу португальца.

31 августа Роналду подписал контракт, посвятив свое возвращение в клуб Алексу Фергюсону.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Контракт португальца рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.

Ранее Роналду выступал за "Ман Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. На его счету 292 матча, 118 голов и 9 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и три чемпионских титула в АПЛ.

Автор: Антон Дударь