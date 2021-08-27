Звездный нападающий выступал в Англии с 2003 по 2009 годы.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, как и ожидалось, перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщил официальный сайт "МЮ".

Английский клуб достиг договоренности с "Ювентусом" касательно трансфера Роналду.

"МЮ" осталось договориться с Роналду об условиях контракта, а игроку предстоит пройти медосмотр.

Напомним, что португалец уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы.

Официальный Twitter "МЮ" поприветствовал Роналду словами: "Добро пожаловать домой, Криштиану" и картинкой.

Трансфер Роналду из "Ювентуса" в "МЮ": что известно

22 августа звездный нападающий остался в запасе "Ювентуса" на матч 1-го тура Серии А и вышел только на замену. В СМИ появилась информация, что это связано с желанием Роналду покинуть клуб.

СМИ сообщали, что Роналду может перейти в "Манчестер Сити", но этот переход сорвался.

27 августа Роналду появился на тренировке "Ювентуса", чтобы попрощаться с одноклубниками. В этот же день форвард покинул Турин.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатит "Ювентусу" 25 миллионов евро. Контракт португальца будет рассчитан на два года. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.

Автор: Антон Дударь