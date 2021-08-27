Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, как и ожидалось, перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщил официальный сайт "МЮ".
Английский клуб достиг договоренности с "Ювентусом" касательно трансфера Роналду.
"МЮ" осталось договориться с Роналду об условиях контракта, а игроку предстоит пройти медосмотр.
Напомним, что португалец уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 годы.
Официальный Twitter "МЮ" поприветствовал Роналду словами: "Добро пожаловать домой, Криштиану" и картинкой.
Трансфер Роналду из "Ювентуса" в "МЮ": что известно
22 августа звездный нападающий остался в запасе "Ювентуса" на матч 1-го тура Серии А и вышел только на замену. В СМИ появилась информация, что это связано с желанием Роналду покинуть клуб.
СМИ сообщали, что Роналду может перейти в "Манчестер Сити", но этот переход сорвался.
27 августа Роналду появился на тренировке "Ювентуса", чтобы попрощаться с одноклубниками. В этот же день форвард покинул Турин.
По неофициальным данным, "МЮ" заплатит "Ювентусу" 25 миллионов евро. Контракт португальца будет рассчитан на два года. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.