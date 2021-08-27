Криштиану Роналду может перейти в "Манчестер Юнайтед", тогда как вариант с "Ман Сити" сорвался.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не перейдет в "Манчестер Сити", об интересе которого к футболисту сообщалось ранее.

Как сообщил в Twitter авторитетный журналист Фабрицио Романо, "Ман Сити" решил выйти из переговоров с "Ювентусом" по Роналду. Клуб четко дал понять, что не будет подписывать игрока.

По информации Романо, "Сити" не согласовывал условия личного контракта с португальцем.

В то же время журналист сообщает, что на Роналду появился новый претендент - "Манчестер Юнайтед", за который португалец уже выступал с 2003 по 2009 годы.

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Сейчас "МЮ" готовит предложение для "Ювентуса" в размере 25 миллионов евро, а также обсуждает личный контракт с португальцем, который готов вернуться в Англию. "Ман Юнайтед" предлагает Роналду двухлетний контракт.

Уход Роналду из "Ювентуса": что известно

Звездный нападающий остался в запасе "Ювентуса" на матч 1-го тура Серии А и вышел только на замену. В СМИ появилась информация, что это связано с желанием Роналду покинуть клуб.

Затем появилась информация о возможном переходе Роналду в "Ман Сити", а сам форвард появился на тренировке, чтобы попрощаться с одноклубниками. Также известно, что он уже улетел из Турина.

Ранее сам Роналду опровергал информацию о возможном возвращении в "Реал".

Контракт португальца с "Ювентусом" действует до 2022 года. В туринском клубе, по данным СМИ, хотели бы попрощаться с игроком, чтобы сэкономить 70 миллионов евро за сезон на его зарплате.

Автор: Антон Дударь