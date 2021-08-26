"Ювентус" провел переговоры с агентом легендарного португальца.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду до конца этого лета может сменить клубную прописку. "Манчестер Сити" заинтересован в услугах 36-летнего португальца.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира у себя в Twitter.

Роналду колебался стоит ли рассматривать предложение "Ман Сити", поскольку он с 2003 по 2009 год выступал за "Манчестер Юнайтед", который является принципиальным соперником "горожан". Впрочем, агент Роналду Жорже Мендеш смог убедить футболиста решиться на этот трансфер.

"Ювентус" ждет официальный запрос от "Манчестер Сити" и готов продать португальца. Эту информацию также подтвердил всемирно известный журналист Джанлука Ди Марцио у себя на сайте.

Агент Мендеш, который представляет интересы Роналду, провел переговоры с руководством "Ювентуса" и понял условия итальянского топ-клуба.

"Ювентус" повесил ценник на Роналду в размере 30 миллионов евро. Цена занижена, поскольку у Криштиану остался лишь год контракта с туринцами. "Ман Сити" готов предложить 15 миллионов евро зарплаты в год гениальному португальцу.

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Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринским клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда вообще вылетала уже на стадии 1/8 финала.

В минувшем сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.

Автор: Артем Будрин