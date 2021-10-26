Игорь Суркис обсудит с бывшим форвардом "Динамо" возможное возвращение в клуб.

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский накануне торжественно попрощался с фанатами киевского клуба и объявил о завершении карьеры футболиста.

Однако, на этом связь именитого форварда с "бело-синими" не обрывается. По информации Meta-ratings.com.ua, президент "Динамо" Игорь Суркис в ближайшие дни намерен встретиться с Милевским и вполне вероятно, легендарному экс-футболисту столичного клуба будет предложена работа в структуре чемпионов страны.

Читайте такжеСкандальный футболист Селезнев "наехал" на игрока Динамо и сборной УкраиныКаким именно направлением сможет заниматься в "Динамо" Милевский, станет известно по итогам встречи футболиста с президентом клуба.

Напомним, последним клубом Артема Милевского был ФК "Минай". В составе закарпатского клуба форвард провел 10 матчей в прошлом сезоне, результативными действиями не отмечался.

Артем Милевский: карьера и достижения

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50 матчей, 8 голов и 4 ассиста).

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо-Брест".

С киевским "Динамо" форвард трижды стал чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок. С "Динамо-Брест" Милевский стал чемпионом Беларуси в 2019 году, обладателем Кубка Беларуси-2018 и трижды обладателем Суперкубка страны. Со сборной Украины он дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

Милевский запомнился болельщикам не только своей игрой, но также и различными ситуациями за пределами поля.

Автор: Владимир Медяник