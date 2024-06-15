Детали гибели защитника не разглашаются.

В боях за Украину погиб Александр Горенко – отец игрока "Металлиста" Романа Горенко. Об этом сообщила пресс-служба харьковского футбольного клуба.

"Защищая Украину, ушел из жизни отец игрока "Металлиста" Романа Горенко – Александр. Футбольный клуб "Металлист" выражает искренние соболезнования футболисту и его семье. Вечная память Герою!" – говорится в сообщении.

Детали гибели защитника не разглашаются.

Видео дня

Напомним, в январе стало известно о тяжелой утрате в семье 18-летнего игрока юношеской команды донецкого "Шахтера". На Бахмутском направлении погиб отец Николая Огаркова – Сергей. Защитнику родом из Доброполья Донецкой области был 51 год.

В августе 2023 года на войне погиб Юрий Дятлюк – брат защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика. 34-летний защитник попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: