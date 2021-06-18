Лидер сборной Дании не ожидал, что у него остановится сердце.

Звезда мирового футбола, ключевой игрок сборной Дании и миланского "Интера" Кристиан Эриксен, которому уже вставили в сердце дефибриллятор, интересно отреагировал на свое состояние после того, как пришел в себя.

Немецкий врач скорой помощи Йенс Кляйнефельд, который был свидетелем ужасного случая, рассказал для The Guardian, что сказал Эриксен после того, как вернулся в сознание.

"Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он упал. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что врач датской команды ведет себя довольно встревоженно. Я понял, что происходит что-то ненормальное. Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор".

"Потом я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: "Мы должны выйти на поле". Датские врачи поначалу не осознавали масштаба ситуации. Приступая к реанимации, надо делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца. Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизни".

"В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь понадобилось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки. Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты вернулся?". Он ответил: "Да, я здесь". А потом он добавил: "Вот дерьмо, мне всего 29 лет", - сказал врач Кляйнефельд.

Напомним, ранее Эриксен опубликовал сообщение о состоянии своего здоровья в социальную сеть.

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Кристиан Эриксен потерял сознание: подробности

29-летний лидер сборной Дании потерял сознание в конце первого тайма матча с Финляндией. Он пошатнулся и рухнул на газон в момент, когда партнер по команде вбрасывал на него мяч с аута.

Эриксен потерял сознание, на поле выбежали врачи. Игроки сборной Дании окружили футболиста, чтобы скрыть происходящее от камер.

Врачам пришлось использовать дефибриллятор и реанимировать футболиста прямо на поле. К счастью, им удалось спасти его.

Эриксена унесли с поля с кислородной маской. При этом у него были открыты глаза. Со стадиона его доставили в больницу.

Следом УЕФА сообщил, что состояние футболиста стабилизировано. Позже стало известно, что Эриксен находится в сознании и может говорить. Он пообщался со своими партнерами по сборной по видеосвязи и попросил их доиграть матч.

Со слов главного тренера сборной Дании Каспера Юльманна и врача команды Мортена Босена стало известно, что Эриксен пережил остановку сердца.

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Автор: Артем Будрин