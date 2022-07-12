Маркиньос Сиприано продолжит карьеру в бразильском "Крузейро".

Бразильский легионер "Шахтера" Маркиньос Сиприано продолжит карьеру у себя на родине в "Крузейро", владельцем которого является легендарный экс-форвард "Реала" Роналдо.

Для этого 23-летний футболист воспользовался правилом ФИФА, который утвердили для легионеров УПЛ, и отправится в новый клуб на правах годичной аренды.

В комментарии изданию O TEMPO Сиприано подтвердил свой уход из "Шахтера", отметив, что важную роль в его переходе в "Крузейро" сыграло имя Роналдо, который является его кумиром.

"Спасибо всему совету директоров "Крузейро", потому что это было очень хорошее предложение, я счастлив, мотивирован и теперь сосредоточен на выходе с командой в Серию А и хочу доставлять огромную радость публике.

Это был серьезный, приятный разговор. "Крузейро" - отличный клуб, он хорошо известен, все знают силу его болельщиков. Когда я получил это предложение, я не раздумывал.

Имя Роналдо имело большое значение в переговорах. Когда упоминается Роналдо, тогда разговор меняется. Роналдо – это отдельная история, он кумир, его знают все не только в Бразилии, но и во всем мире", - сказал Сиприано.

Добавим, что накануне Маркиньос Сиприано прибыл в расположение "Крузейро". Бразильский клуб сможет заявить новичка 18 июля, а на поле в официальных матчах защитник сможет выйти с 1 августа.

Отмечается, что Сиприано после аренды в "Крузейро" должен перейти в испанский "Вальядолид", владельцем которого также является Роналдо.

Испанский клуб планирует подписать бразильского защитника в 2023 году, когда тот получит итальянский паспорт и станет гражданином ЕС.

Напомним, в прошлом сезоне Сиприано выступал в аренде в "Сьоне". Игрок провел 33 матча в составе швейцарского клуба и сделал 2 ассиста. "Сьон" имел право выкупа футболиста, но не стал подписывать с бразильцем полноценный контракт.

В "Шахтер" Сиприано перешел летом 2018 года из "Сан-Паулу". Донецкий клуб заплатил за трансфер бразильца миллион евро. За первую команду "Шахтера" бразилец сыграл 26 матчей. У Сиприано контракт с "горняками" до июня 2023 года.

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