Подопечные Виктора Скрипника обыграли "Верес" в 4-м туре УПЛ.

В субботу, 19 августа, состоялся поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Верес" принимал полтавскую "Ворсклу".

Игра проходила на стадионе "Авангард" (Ривне) и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в поединке был открыт на 6-й минуте - мяч в собственные ворота забил защитник хозяев поля Валерий Кучеров. На 18-й минуте встречи гости удвоили преимущество в счете - отличился Владлен Юрченко.

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На 20-й минуте матча случился очень курьезный гол. Футболисты "Ворсклы" устроили парад ошибок во время попытки выхода из обороны в атаку, "Верес" прессинговал. Чеснаков решил отдать пас на Исенко, а тот сделал неудобную передачу на партнера, который на линии штрафной площадки в борьбе с соперником отдал слишком сильный пас на Чеснакова. От Владимира мяч отскочил в направлении Исенка. Голкипер побежал к мячу и пытался его выбить, но попал в Чеснакова. В итоге мяч оказался у Станислава Шарая, который с близкого расстояния пробил под перекладину.

В компенсированное время "Вересу" удалось сравнять счет в подинке, однако арбитр встречи отменил взятие ворот после просмотра ВАР, углядев офсайд у Николая Гайдучика.

"Верес" – "Ворскла" – 1:2

Голы: С.Шарай, 20 – Кучеров, 6, аг, Юрченко, 18

"Верес": Паст, Вовченко, Курко, А.Близниченко (Гайдучик, 88), Марусич, Яго (Гагун, 78), С.Шарай (Свитюха, 78), Балан (Гакман, 64), Кучеров, В.Шарай, Шевченко

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко (Тиагуиньо, 83), Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Нестеренко, 67), Кане, Сантана (Л. Рамирес, 74)

Предупреждения: Шевченко (62) – Челядин (38), Сантана (45+2), Стекольщик (48), Нестеренко (71), Кани (80)

Удаление: Марусич (89)

Отметим, что для "Ворсклы" это первая победа в новом сезоне УПЛ. "Верес", в свою очередь, остается пока без побед. Команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

В следующем туре УПЛ полтавская "Ворскла" сыграет против одеского "Черноморца" (27 августа). "Верес" в 5-м туре должен был встретиться с киевским "Динамо", однако этот матч был перенесен на неопределенный срок.

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