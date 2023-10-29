Команды забили четыре гола, но победителя определить не смогли.

В воскресенье, 29 октября, состоялся поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала харьковский "Металлист 1925".

Игра проходила на стадионе "Ворскла" в Полтаве и завершилась вничью.

Счет в игре открыли гости - на 18-й минуте встречи отличился Алексей Сидоров. На старте второго тайма "Ворскла" сравняла счет - гол забил Виктор Корниенко. На 78-й минуте игры Марьян Фарина вывел "Металлист 1925" вперед во второй раз. Однако удержать преимущество харьковчанам не удалось - на 83-й минуте Иван Нестеренко забил после передачи Евгения Павлюка и спас полтавчан от поражения.

"Ворскла" – "Металлист 1925" – 2:2

Голы: Корниенко, 47, Нестеренко, 82 - Сидоров, 17, Фарина, 78

"Ворскла": Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Якубу (Нестеренко, 76), Сантана (Хрипчук, 57), Кане, Челядин, Скляр (Фелипе, 83), Юрченко, Степанюк

"Металлист 1925": Мозиль, Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Фарина, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 64), А.Ткачук (Бичек, 64), Вачиберадзе, Юсов (Чирук, 87), Сидоров

Предупреждения: Сантана, 53, Корниенко, 75, Павлюк, 80 - Юсов, 35

Обзор матча:

"Ворскла" набрала 14 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" с 12 баллами идет на 11-й строчке.

В следующем туре чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Миная", а "Металлист 1925" встретится с одесским "Черноморцем".

Вас также могут заинтересовать новости: