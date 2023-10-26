В центральном матче тура "Кривбасс" сыграет против "Днепра-1".

28 и 29 октября будут сыграны матчи 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Центральным поединком тура станет битва "Кривбасса" против "Днепра-1". Именно эта игра откроет 12-й тур.

Киевское "Динамо" в рамках этого тура сыграет против "Колоса" в гостях.

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Очень интересным также будет поединок луганской "Зари" и житомирского "Полесья".

УПЛ-2023/24: расписание матчей 12-го тура

Суббота, 28 октября

13:00 "Кривбасс" - "Днепр-1"

15:00 "Колос" - "Динамо"

19:00 "Рух" - "Александрия"

Воскресенье, 29 октября

13:00 "Минай" - "Верес"

13:00 ЛНЗ - "Оболонь"

15:00 "Ворскла" - "Металлист 1925"

17:00 "Заря" - "Полесье"

Добавим, что поединок 12-го тура УПЛ "Черноморец" - "Шахтер" был перенесен на неопределенный срок.

Положение команд в турнирной таблице УПЛ перед 12-м туром

Лидирует в турнирной таблице криворожский "Кривбасс", набравший 23 очка. На второй позиции с 22 баллами идет житомирский клуб "Полесье". Далее расположились "Шахтер" и "Днепр-1" - по 21 баллу.

Киевское "Динамо" с 15 очками идет на седьмой позиции.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Заря" (13-е место, 9 очков), ЛНЗ (14-е место, 9 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 4 очка).

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