Украинская сборная дважды вела в матче с Казахстаном, но не смогла взять 3 очка.

Экс-футболисты Вячеслав Шевчук и Владислав Ващук назвали причины, по которым сборная Украины не смогла обыграть Казахстан в квалификации ЧМ-2022.

Своими мыслями они поделились с YouTube-каналом vZbirna.

Шевчук отметил, что команда должна была выигрывать этот матч:

"В первые 25 минут могли закрывать игру. Во втором тайме были стопроцентные моменты - нужно забивать. А потом фортуна от нас отвернулась. В конце не хватило концентрации, что самое важное в футболе. Проблема в реализации, мастерстве, хладнокровии. Создали много моментов и должны были выигрывать".

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"Почему опытным футболистам не хватило концентрации? Это футбол, все ошибаются. Может, усталость... Для меня оба гола, которые забил Казахстан, полностью связаны с концентрацией нашей обороны", - также сказал экс-защитник "Шахтера".

Владислав Ващук основной причиной ничейного результата назвал проблемы команды в обороне:

"В перерыве то ли многие не поняли, что от них требуют, то ли пошла игра по инерции. Почему-то пошли разрывы в линии обороны. Мы в атаке себя уверенно чувствуем, а в обороне - нет. Проблема в том, что команда вообще не играет в обороне. Нет лидера обороны - того, кто будет выстраивать ее, требовать, чтобы все выполняли поставленные цели. Будет оборона - будет легче играть в других линиях. Виноват не один Караваев, виновата вся оборона".

Казахстан - Украина: итоги матча

Матч Казахстан - Украина закончился со счетом 2:2.

Сборная Украины не смогла одержать первую победу в квалификации ЧМ-2022. У "желто-синих" в активе 4 очка после четырех игр. В своей группе украинцы пока занимают второе место.

Украина в четвертый раз подряд сыграла в отборе на ЧМ вничью.

Андрей Ярмоленко провел свой 100-й матч за сборную Украины. Больше Ярмоленко за украинскую команду играли только Анатолий Тимощук (144 матча) и Андрей Шевченко (111). 100 матчей также в активе Руслана Ротаня.

Александр Зинченко из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч отбора (против Франции 4 сентября).

Автор: Антон Дударь