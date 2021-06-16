15 июня на Евро-2020 состоялся один из самых долгожданных поединков турнира. В квартете F, который окрестили "группой смерти" встречались сборные Франции и Германии.
Перед тем, как арбитр собирался уже просигнализировать о начале игры стартовым свистком на поле приземлился парапланерист с парашютом. Он разбил "камеру-паука" и едва не врезался в толпу на трибунах. В конце концов он упал на газон к футболистам.
На парашюте был написан призыв к отказу от нефтепродуктов: "Откажитесь от нефти. Гринпис".
К счастью, обошлось без пострадавших.
Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA#EURO2020pic.twitter.com/PJ49WYdFM9— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021
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