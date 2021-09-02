На счету португальского форварда теперь 111 голов за сборную Португалии.

Криштиану Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную, который ранее делил с иранцем Али Даеи.

Это произошло в концовке матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Португалии и Ирландии.

На 89-й и 96-й минутах Роналду оформил дубль, благодаря которому не только принес победу своей команде (2:1), но и стал новым рекордсменом.

Теперь на его счету 111 голов за национальную сборную. У Даеи - 109 мячей.

Видео голов Роналду

Напомним, что в этом же матче Роналду дал пощечину сопернику, но избежал наказания.

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Криштиану Роналду: карьера в сборной

Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 180 матчей, в которых забил 111 голов.

Он является рекордсменом португальской сборной как по проведенным матчам, так и по забитым голам.

Вместе с Португалией Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году, становился серебряным призером (в 2004-м) и бронзовым (в 2012-м). Кроме того, в 2019 году он выиграл Лигу наций УЕФА.

На Евро-2020 Роналду установил три великих рекорда и вошел в историю чемпионатов Европы.

Автор: Антон Дударь