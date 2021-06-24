Криштиану Роналду осталось забить один гол, чтобы стать лучшим в истории.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола (оба - с пенальти) в матче Евро-2020 против сборной Франции и довел количество забитых мячей за национальную сборную до 109.

Таким образом, Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежит иранцу Али Даеи - он также забил за сборную 109 голов.

Уже в следующем матче португальский нападающий может стать единоличным рекордсменом, а пока он получил поздравление от Даеи.

"Мои поздравления Криштиану Роналду, которому остался гол до нового рекорда по голам среди игроков мужских национальных сборных. То, что этот рекорд будет принадлежать Роналду, честь для меня. Он великий чемпион и гуманист, который вдохновляет людей и влияет на жизни по всему миру. Вперед!", - написал Даеи в Instagram.

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52-летний Даеи выступал за сборную Ирана с 1993 по 2006 годы. 109 голов он забил в 149 матчах.

Напомним, Роналду с 5 голами возглавляет гонку бомбардиров Евро-2020.

Криштиану Роналду: карьера в сборной

Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 178 матчей, в которых забил 109 голов.

Он является рекордсменом португальской сборной как по проведенным матчам, так и по забитым голам.

Вместе с Португалией Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году, становился серебряным призером (в 2004-м) и бронзовым (в 2012-м). Кроме того, в 2019 году он выиграл Лигу наций УЕФА.

На Евро-2020 Роналду установил три великих рекорда и вошел в историю чемпионатов Европы.

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Автор: Антон Дударь