Португалец после этого эпизода не забил пенальти.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал участником скандального эпизода во время матча квалификации ЧМ-2022 против Ирландии.

На 12-й минуте в ворота ирландской сборной был назначен пенальти. Роналду подошел к мячу, но защитник Ирландии Дара О'Ши пнул мяч, подвинув его в сторону. Португалец в ответ дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел.

По итогам эпизода арбитр решил не показывать карточки ни одному, ни второму игроку.

Роналду в итоге не забил пенальти, не сумев переиграть вратаря. Он упустил шанс стать рекордсменом по голам за национальные сборные. Сейчас он делит этот рекорд с иранцем Али Даеи (по 109 голов).

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Автор: Антон Дударь