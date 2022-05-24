Игрок "Манчестер Сити" отметил, что очень важно, чтобы все украинцы рассказывали о войне в Украине по всему миру.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, который накануне в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, рассказал об отношении иностранцев к войне в Украине и о предстоящем матче национальной команды против Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В эфире программы "Сніданок з 1+1" украинец признался, что в первые дни войны, развязанной РФ, об этом говорили очень много, но со временем все начало затихать. Зинченко рассказал, что ему такая тенденция не нравится, отметив, что очень важно, чтобы все украинцы рассказывали о войне в Украине по всему миру.

"Уже идет третий месяц с того дня, когда Россия полномасштабно вторглась в нашу страну. Вначале люди говорили об этом очень много, я слышал почти повсюду о войне, о том, что происходит в нашей стране, но как-то со временем все это немного затихает и затихает. Это не очень мне нравится. Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать, весь мир должен знать правду.

Я не знаю, буду ли я полезен для своей страны с автоматом в руках, но я чувствую, что моя миссия говорит вместе со своей аудиторией, которую я имею в Instagram, я должен говорить всему миру, показывать и освещать все, что происходит в Украине. Я очень горжусь, что я – украинец. Когда я держу флаг Украины в руках – это незабываемые эмоции. Это то, что нужно делать каждому украинцу, прославляющему наше государство", - сказал Зинченко.

Александр Зинченко подчеркнул, что после полномасштабного вторжения получает невероятную поддержку как от коллег, так и от обычных британцев, которые подходят к нему на улице и говорят, что они каждый день молятся за Украину. Со своей стороны футболист вместе с женой Владой Седан помогают беженцам в Манчестере, организуют встречи и разную помощь.

По словам Зинченко, победный трофей "Манчестер Сити" обязательно посетит Украину, как только будет такая возможность.

Также Зинченко высказался и о предстоящем поединке сборной Украины против Шотландии. Александр считает предстоящую игру одним из самых важных матчей своей жизни.

"Настроение боевое, о мотивации сейчас вообще нечего сказать – сейчас каждый украинец и игрок нашей сборной понимает, что происходит в стране. Я только одно могу сказать: для меня это будет один из самых важных матчей моей жизни. Поэтому хочу заверить всех украинцев, что каждый будет сражаться и отдавать себя не на 100%, а на 200%", - отметил Зинченко.

Напомним, Зинченко в четвертый раз выиграл АПЛ и второй сезон подряд - "горожане" защитили титул чемпионов.

За последние 5 лет "Ман Сити" четырежды выигрывали внутреннее первенство. Теперь уже восемь раз в истории "Сити" были чемпионами Англии. Половину этих золотых медалей АПЛ в копилку клуба принес Гвардиола.

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