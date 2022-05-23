Украинский защитник отличился голевой передачей в игре с "Астон Виллой".

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Манчестер Сити" принимал "Астон Виллу". Встреча проходила на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

На 37-й минуте забил хавбек "Астон Виллы" Мэтти Кэш, голевой пас отдал Лука Динь. На 69-й минуте отличился бразильский полузащитник "львов" Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Олли Уоткинс.

На 76-й минуте игрок "Ман Сити" Илкай Гюндоган после передачи Рахима Стерлинга сократил преимущество "Астон Виллы", а через две минуты взятием ворот отметился Родриго Эрнандес. На 81-й минуте дубль оформил Илкай Гюндоган.

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" - 3:2

Голы: Гюндоган, 76, 81, Родри, 78 - Кэш, 37, Коутиньо, 69

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Фернандиньо (Зинченко, 46), Лапорт, Канселу, Де Брюйне, Родри, Силва (Гюндоган, 69), Марез (Стерлинг, 56), Жезус, Фоден

"Астон Вилла": Ольсен, Кэш, Чемберс, Мингс, Динь, МакГин, Луис, Рэмзи (Ингс, 83), Буэндия (Янг, 88), Уоткинс, Коутиньо (Накамба, 72)

Предупреждения: Мингс, Накамба

Обзор матча:

Историческое достижение Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вошел в историю. Он в четвертый раз выиграл английскую Премьер-лигу. Гвардиола - первый небританский специалист, у которого четыре титула в АПЛ.

Если же брать только АПЛ, то больше титулов выигрывал лишь легендарный бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. Шотландский специалист становился победителем турнира 13 раз.

Гвардиола – третий тренер мира по количеству завоеванных трофеев, у испанского специалиста их 32 за 13 лет карьеры. Только два наставника опережают Гвардиолу по числу трофеев - Мирча Луческу, возглавляющий сейчас киевское "Динамо" (34 титула за 40 лет работы), и экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон (49 титулов за 39 лет).

Комментарий Зинченко после матча

"Незабываемые эмоции для меня и для всех украинцев, которые сейчас голодают и выживают в моей стране. Я так горд быть украинцем и хотел бы привезти этот трофей на Украину, чтобы показать его людям, потому что они этого заслуживают.

Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, потому что этот удивительный клуб заслуживает этого", - цитирует Зинченко Sky Sports.

Напомним, Зинченко в четвертый раз выиграл АПЛ и второй сезон подряд - "горожане" защитили титул чемпионов.

За последние 5 лет "Ман Сити" четырежды выигрывали внутреннее первенство. Теперь уже восемь раз в истории "Сити" были чемпионами Англии. Половину этих золотых медалей АПЛ в копилку клуба принес Гвардиола.

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