Игорь Суркис поделился мнением о возможных преемниках Мирчи Луческу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о возможных кандидатах на замену главному тренеру команды Мирче Луческу.

Президент "бело-синих" подчеркнул, что с "динамовскими сердцами" в должности тренера "Динамо" он завершил.

Суркис отметил, что команду могут возглавить Сергей Ребров и Андрей Шевченко, ведь являются хорошими специалистами.

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"Реброва и Шевченко мы не относим к "динамовским сердцам". Это профессиональные европейские тренеры, которые востребованы не только у "Динамо". А те, кто был интересен только "Динамо", как говорится, выброшены на свалку истории, потому что больше их никуда не приглашали. Признаю, в этом была моя ошибка", - рассказал Суркис в интервью FanDay.

Кроме того, Игорь Суркис заявил, что не видит в будущем на посту тренера "Динамо" Артема Милевского, пошутив, что рассматривает знаменитого экс-форварда киевлян в роли нового президента клуба.

"Милевского я рассматриваю в роли нового президента клуба. А вот главным тренером точно нет", - заявил Суркис.

Добавим, что сам Милевский заявлял, что планирует вернуться в киевское "Динамо", но пока не известно, в каком качестве.

Артем Милевский: карьера и достижения

Лучшие годы карьеры Милевский провел в "Динамо". За "бело-синих" Артем выступал с 2002 по 2013 год. За этот период сыграл 276 матчей, забил 87 гол и отдал 54 ассиста.

С "Динамо" форвард трижды становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины, а также три раза - Суперкубок страны.

В составе сборной Украины Милевский сыграл 50 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Также Милевский провел 104 матча за "Динамо-Брест", отличившись 20 забитыми голами и 32 ассистами. С этим клубом Артем выиграл чемпионат Беларуси, а также Кубок Беларуси и трижды Суперкубок этой страны.

Последним клубом Милевского стал "Минай", за который он сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличался.

23 сентября 2021 года экс-нападающий сборной Украины объявил о завершении карьеры.

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