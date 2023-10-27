Это не первый раз, когда Месут Озил комментирует конфликт на Ближнем Востоке.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, немецкий полузащитник турецкого происхождения Месут Озил поддержал народ Палестины.

Бывший футболист мадридского "Реала" поделился в своих социальных сетях видео, на котором фанаты шотландского "Селтика" перед началом матча Лиги чемпионов размахивают палестинскими флагами.

"Люди в Палестине - вы никогда не будете одни. Уважение болельщикам CelticFC", - написал Озил.

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Это уже не первый раз, когда известный спортсмен комментирует конфликт на Ближнем Востоке. Неделю назад Озил выразил соболезнования по поводу гибели тысяч людей в Израиле и в Секторе Газа, не упомянув при этом о террористической атаке ХАМАС, во время которой погибло более 1400 человек.

В Германии Озил известен близостью к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Турецкий лидер даже был на свадьбе футболиста как почетный гость.

Месут Озил известен выступлениями за немецкие клубы "Шальке" и "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал" и турецкий "Фенербахче". Его последним клубом был "Истанбул Башакшехир".

За свою карьеру Месут сыграл 645 матчей, забил 114 голов и выполнил 222 результативные передачи.

Ранее бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона призвал прекратить оккупацию Палестины.

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