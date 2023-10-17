Эрик Кантона решил разграничить ХАМАС и Палестину.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона высказал свою точку зрения относительно событий в Израиле и Секторе Газа.

"Защита прав палестинцев не означает, что вы сторонник ХАМАС. Если вы говорите "Освободите Палестину", это не значит, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли. "Освободите Палестину" означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая лишала их основных прав человека в течение 75 лет. "Освободите Палестину" означает прекращение заключения 2,3 миллиона палестинцев в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети", - написал Кантона в своем Instagram.

Знаменитый спортсмен также призвал правительство Израиля прекратить навязывать апартеид палестинцам.

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"Вернуть палестинцам контроль над основной инфраструктурой на их земле - это значит освободить Палестину", - добавил Кантона.

Война в Секторе Газа - последние новости

Как писал УНИАН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает наносить массированные авиаудары по объектам группировки ХАМАС в Секторе Газа. Параллельно идет подготовка к "значительной наземной операции" в Секторе, она уже на стадии завершения.

На этом фоне из Израиля в Европу вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины. 207 украинцев, в том числе 63 детей, вывезли самолетом из Тель-Авива в румынский Бухарест.

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