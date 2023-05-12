Один из поединков преподнес неожиданный сюрприз.

В четверг, 11 мая, состоялись первые матчи полуфинала третьего по престижности евротурнира Лиги конференций. В обоих случаях были одержаны волевые победы.

Главный фаворит турнира "Вест Хэм" все-таки дожал "АЗ Алкмар", который забил первым. На 41-й минуте нидерландцы довольно неожиданно открыли счет в матче. Во втором тайме английский клуб отличился дважды и смог вырвать победу.

Таким же напряженным по сценарию оказался и параллельный полуфинальный матч, однако в этом случае победу одержал не фаворит пары. "Фиорентина" забила на 25-й минуте, но на 71-й "Базель" счет сравнял. Более того, швейцарцы вырвали победу на 90+2-й минуте и создали настоящую сенсацию.

Видео дня

Лига конференций

1/2 финала, первые матчи

"Вест Хэм" - "АЗ" 2: 1

Голы: Бенрахма 67 (пен.), Антонио 76 - Рейндерс 41

Обзор матча:

"Фиорентина" – "Базель" 1:2

Голы: Кабрал 25 - Диуф 71, Амдуни 90+2

Обзор матча:

Команды встретятся через неделю в ответных матчах. 18 мая в 22:00 "АЗ Алкамар" в Нидерландах примет "Вест Хэм", а "Базель" в Швейцарии сыграет против "Фиорентины".

Сильнейшие команды из двух дуэтов выйдут в финал, где в одноматчевом противостоянии поборются за второй в истории трофей Лиги конференций. Решающий поединок запланирован на 7 июня, состоится он в чешской Праге.

Действующим обладателем титула победителя Лиги конференций является итальянская "Рома". Она, кстати, до сих пор выступает в другом европейском турнире-Лиге Европы.

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