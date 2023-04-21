В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. По результатам этих игр определились все участники 1/2 финала турнира.
Самым зрелищным противостоянием в рамках 1/4 финала ЛК стала дуэль "Фиорентины" и польского "Леха". Первый поединок команд завершился победой итальянского клуба со счетом 4:1, а в ответной игре поляки едва не совершили камбэк. "Лех" выигрывал у "Фиорентины" со счетом 3:0, но удержать преимущество все же им не удалось. В конце игры "фиалки" забили два мяча и сумели пробиться в следующий раунд турнира.
Главной сенсацией этой стадии стала победа "Базеля" над "Ниццей". Команды сыграли оба матча вничью и игра перешла в овертайм, где победу одержал швейцарский клуб.
Также в полуфинал Лиги конференций вышли "АЗ Алкмаар" и "Вест Хэм". Нидерландский клуб выбил по сумме двух матчей "Андерлехт", а лондонский клуб справился с "Гентом".
Результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций
"АЗ" - "Андерлехт" - 2:0 (4:1 пен) (первый матч - 0:2)
"Фиорентина" - "Лех" - 2:3 (первый матч - 4:1)
"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)
"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)
Пары 1/2 финала Лиги конференций
- "Фиорентина" - "Базель"
- "Вест Хэм" - "АЗ"
Полуфинальные поединки Лиги конференций пройдут 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.
Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома". В финале прошлого сезона римляне победили "Фейеноорд".