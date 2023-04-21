Польский "Лех" едва не совершил фантастический камбэк в противостоянии с "Фиорентиной".

В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. По результатам этих игр определились все участники 1/2 финала турнира.

Самым зрелищным противостоянием в рамках 1/4 финала ЛК стала дуэль "Фиорентины" и польского "Леха". Первый поединок команд завершился победой итальянского клуба со счетом 4:1, а в ответной игре поляки едва не совершили камбэк. "Лех" выигрывал у "Фиорентины" со счетом 3:0, но удержать преимущество все же им не удалось. В конце игры "фиалки" забили два мяча и сумели пробиться в следующий раунд турнира.

Главной сенсацией этой стадии стала победа "Базеля" над "Ниццей". Команды сыграли оба матча вничью и игра перешла в овертайм, где победу одержал швейцарский клуб.

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Также в полуфинал Лиги конференций вышли "АЗ Алкмаар" и "Вест Хэм". Нидерландский клуб выбил по сумме двух матчей "Андерлехт", а лондонский клуб справился с "Гентом".

Результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций

"АЗ" - "Андерлехт" - 2:0 (4:1 пен) (первый матч - 0:2)

"Фиорентина" - "Лех" - 2:3 (первый матч - 4:1)

"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)

"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)

Пары 1/2 финала Лиги конференций

"Фиорентина" - "Базель"

"Вест Хэм" - "АЗ"

Полуфинальные поединки Лиги конференций пройдут 11 и 18 мая. Финал турнира запланирован на "Эден Арене" в Праге 7 июня 2023 года.

Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома". В финале прошлого сезона римляне победили "Фейеноорд".

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