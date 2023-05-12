Две итальянские команды принимали дома своих соперников.

В четверг, 11 мая, в Лиге Европы проводились первые матчи полуфинала турнира. По итогам поединков сохранилась мощная интрига.

"Рома" на "Стадио Олимпико" в столице Италии одержала победу над немецким "Байером" Леверкузен. Судьбу матча решил один гол. Его автором стал 20-летний Эдоардо Бове, удачно сыгравший на добивании.

В другом поединке, который проходил в Италии, "Ювентус" и "Севилья" расписали боевую ничью. На 26-й минуте счет открыл игрок "андалусийцев" Юссеф Эн Несири, однако туринцы все-таки успели отыграться, забив спасительный гол на 90+7-й минуте. Его в свой актив записал Федерико Гатти, появившийся по ходу матча со скамейки для запасных.

Видео дня

Лига Европы

1/2 финала, первые матчи

Рома - Байер 1:0

Гол: Бове 62

Обзор матча:

"Ювентус" - "Севилья" 1:1

Голы: Гатти 90+7 - Эн-Несири 26

Обзор матча:

Ответные матчи состоятся через неделю, 18 мая. "Байер" сыграет против "Ромы" в немецком Леверкузене на стадионе "БайАрена", а "Севилья" примет "Ювентус" в одноименном испанском городе Севилья на "Рамон Санчес Писхуан".

Два победителя полуфинала сойдутся в решающем матче за трофей 31 мая. Этот поединок состоится в столице Венгрии Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Напомним, что действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт" Франкфурт.

Вас также могут заинтересовать новости: