Сэр Бобби Чарльтон считается одним из лучших футболистов в истории Англии.

В субботу, 21 октября, в возрасте 86 лет скончался легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии сэр Бобби Чарльтон.

Трагическую новость сообщил официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" в трауре из-за смерти сэра Бобби Чарльтона, одного из самых выдающихся и любимых игроков в истории нашего клуба. Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Соединенном Королевстве, но и во всем мире, где играют в футбол.

Он вызывал восхищение не только своим спортивным мастерством и честностью, но и выдающимися качествами футболиста. Сэр Бобби навсегда останется в нашей памяти как гигант игры.

После завершения карьеры он продолжал с честью служить клубу в качестве директора на протяжении 39 лет.

Его беспрецедентные достижения, характер и служение навсегда вошли в историю "Манчестер Юнайтед" и английского футбола, а его наследие продолжит жить благодаря деятельности Фонда сэра Бобби Чарльтона, меняющего жизни людей. Клуб выражает искренние соболезнования его жене, дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", - говорится в сообщении пресс-службы "Манчестер Юнайтед".

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