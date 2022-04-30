Мино Райола боролся длительное время с болезнью легких.

Умер нидерландский футбольный агент Мино Райола.

В официальном твиттере Райолы появилось сообщение от его семьи.

"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента в истории. Мино боролся до конца с той же силой, с какой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как и обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", – написали родственники покойника.

Ранее о смерти Райолы СМИ написали 28 апреля, но это оказалось фейком. На этот раз информация официальная.

Мино Райола - один из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира. Среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.

В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.

Напомним, 12 января Райола перенес операцию на легких, а 20 января попал в реанимацию.

Мино Райола: что известно об агенте