Умер нидерландский футбольный агент Мино Райола.
В официальном твиттере Райолы появилось сообщение от его семьи.
"С глубокой печалью мы сообщаем о смерти самого заботливого и невероятного футбольного агента в истории. Мино боролся до конца с той же силой, с какой он защищал своих игроков за столом переговоров. Как и обычно, Мино заставил нас гордиться собой, хотя никогда этого не осознавал", – написали родственники покойника.
Ранее о смерти Райолы СМИ написали 28 апреля, но это оказалось фейком. На этот раз информация официальная.
Мино Райола - один из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира. Среди клиентов Райолы - голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович, нидерландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт, полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в € 73,5 млн.
Напомним, 12 января Райола перенес операцию на легких, а 20 января попал в реанимацию.
Мино Райола: что известно об агенте
- Райола родился в 1967 году в итальянском городе Ночера-Инферьоре.
- Футбольным агентом Мино начал работать в начале 1990-х в компании Sports Promotions. Работая в этой компании в 1993 году под его руководством осуществились переходы Вима Йонка и Денниса Бергкампа из "Аякса" в "Интер" и Марсиано Венка из "Аякса" в "Дженоа".
- Первым крупным трансфером Райолы как независимого агента стал переход Павела Недведа из пражской "Спарты" в "Лацио".
- В мае 2019 сначала Итальянская федерация футбола, а затем и ФИФА отстранили Райолу от футбольной деятельности на три месяца. ФИФА не стала сообщать о причинах, по которым было принято такое решение.
- Мино Райола знает семь языков: итальянский, голландский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский.