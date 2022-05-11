Жоан Баутиста Льопис играл за каталонский клуб во время Второй мировой войны.

Во вторник, 10 мая, умер бывший футболист каталонской "Барселоны" Жоан Баутиста Льопис, который был старейшим среди экс-игроков клуба.

Экс-вратарь "сине-гранатовых" скончался в возрасте 106 лет.

Льопис был сыном фермера, который выращивал цитрусовые. Он с детства болел за каталонский клуб. Впоследствии Жоан стал вратарем и проявил себя во время Второй мировой войны. В 1941-м подписал контракт с любительской командой "Барселоны" и до 1943 года провел 6 товарищеских поединков.

В официальных матчах он не играл, ведь проиграл конкуренцию Луису Миро, Аргили и Пепе Ногесу.

Футбольный клуб "Барселона" выразил соболезнования родным и близким Жоана Баутисты Льописа.

"Клуб выражает свои соболезнования в связи с кончиной Жоана Баутисты Льописа в возрасте 106 лет, который на момент своей смерти был самым пожилым бывшим игроком "Барселоны". Покойся с миром", - говорится в сообщении прессслужбы "блаугранас".

Напомним, 10 мая в рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" уверенно обыграла на своем поле "Сельту" со счетом 3:1 и установила уникальный рекорд Примеры.

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