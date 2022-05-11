"Барселона" не оставила шансов "Сельте" в матче 36-го тура испанского первенства.

Во вторник, 10 мая, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Барселона" принимала "Сельту". Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Счет был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Мемфис Депай, ему ассистировал Усман Дембеле. На 41-й минуте преимущество "Барсы" удвоил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

На 48-й минуте форвард "сине-гранатовых" Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль. Через две минуты забил страйкер "Сельты" Яго Аспас. На 58-й минуте красную карточку получил защитник гостей Джейсон Мурильо.

"Барселона" – "Сельта" - 3:1

Голы: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 - Аспас, 50

"Барселона": Тер Штеген, Алвес (Мингеса, 89), Р. Араухо (Ленгле, 68), Гарсия, Альба, Гави, Ф. Де Йонг, Дембеле, Депай (Фати, 64), Торрес (Пуч, 46), Обамеянг (Л. Де Йонг, 84)

"Сельта": Дитуро, Васкес (Мурильо, 46), Айду, Н. Араухо, Галан, Бельтран (Вейга, 90), Мендес, Суарес (Фонтан, 90), Серви (Солари, 90+7), Гальярдо (Тапиа, 60), Аспас

Предупреждение: Гарсия, Ф. Де Йонг, Альба

Удаление: Мурильо, 58 (прямая красная)

Обзор матча:

Стоит отметить, что французский полузащитник "Барселоны" Усман Дембеле сделал две голевые передачи в этом поединке. Эти результативные передачи стали для Дембеле 9-й и 10-й в 2022 году, и на сегодняшний день никто не смог отдать больше голевых передач в этом году в топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает Opta Sport.

На втором месте с 9 голевыми передачами в Лиге 1 расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Тяжелую травму в противостоянии с "Сельтой" получил защитник "Барселоны" Рональд Араухо. У футболиста диагностировано сотрясение головного мозга, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых". Футболист был доставлен в больницу для дальнейшего обследования. В ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнером по каталонской команде Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Победа над "Сельтой" позволила "Барселоне" установить уникальный рекорд чемпионата Испании: каталонцы ни разу не проиграли в 33 матчах (23 победы, 10 ничьих), которые проводились во вторник.

После 36 сыгранных матчей "Барселона" располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 72 очка. "Сельта" с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице.

Лидером чемпионата с 81 очком в активе является мадридский "Реал", который досрочно стал чемпионом Испании.

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