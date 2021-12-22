Роберт Левандовски забил киевскому клубу ударом через себя.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который недавно стал вторым в голосовании за "Золотой мяч", выбрал свой лучший гол в 2021 году.

Об этом он сказал в интервью Bild.

Левандовски назвал лучшим гол в ворота "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Бавария" победила в Киеве со счетом 2:1.

"Лучший гол? Вероятно, в 2021 это "бисиклета" в Киеве. Этот гол все еще свеж в памяти. И я сделал это с развязанным шнурком", - смеясь, сказал Левандовски.

Также поляк выбрал лучший гол в карьере:

"Если же говорить обо всей карьере, то, думаю, пятый гол против "Вольфсбурга", когда я забил 5 голов за 9 минут".

Читайте такжеЛевандовски планирует покинуть Баварию: известно, куда хочет перейти поляк

Роберт Левандовски: лучший бомбардир года