Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который недавно стал вторым в голосовании за "Золотой мяч", выбрал свой лучший гол в 2021 году.
Об этом он сказал в интервью Bild.
Левандовски назвал лучшим гол в ворота "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Бавария" победила в Киеве со счетом 2:1.
"Лучший гол? Вероятно, в 2021 это "бисиклета" в Киеве. Этот гол все еще свеж в памяти. И я сделал это с развязанным шнурком", - смеясь, сказал Левандовски.
Также поляк выбрал лучший гол в карьере:
"Если же говорить обо всей карьере, то, думаю, пятый гол против "Вольфсбурга", когда я забил 5 голов за 9 минут".
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Роберт Левандовски: лучший бомбардир года
- В 2021 году Левандовски стал лучшим среди игроков топ-5 лиг Европы по количеству голов за клуб и сборную. На его счету 69 забитых мячей. Ближайшего преследователя - француза Килиана Мбаппе - он опережает на 18 голов.
- В Бундеслиге поляк забил 43 гола за календарный год и побил рекорд легендарного Герда Мюллера (42 гола в 1972 году).