Польский бомбардир превзошел достижение Герда Мюллера.

Мюнхенская "Бавария" уничтожила "Вольфсбург" в заключительном поединке Бундеслиги этого года со счетом 4:0. Роберт Левандовски забил на 87-й минуте матча. Таким образом, поляк записал в свой актив 43-й гол в Бундеслиге за календарный 2021 год.

Предыдущее достижение было у немца Герда Мюллера, который за 1972 год "настрелял" 42 гола. Роберт обновил этот безумный рекорд.

Напомним, что в мае текущего года Левандовски побил другой рекорд Герда Мюллера - по количеству забитых мячей за один сезон чемпионата Германии.

На церемонии "Золотой мяч-2021" Роберт получил награду лучшему нападающему года.

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Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 19 голов в 17 поединках Бундеслиги.

С "Баварией" Левандовски 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок Германии и 5 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Автор: Артем Будрин